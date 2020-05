I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bologna: benedizione in piazza senza fedeli, ma la gente è comunque accalcata



Piazza Maggiore chiusa per la tradizionale benedizione alla Sacra Icona di San Luca, protettrice della città, e niente processioni, ma alla fine centinaia di persone si sono comunque accalcate a Bologna per la cerimonia dell’arcivescovo Zuppi. Una cerimonia con preghiere rivolte in particolare per le vittime e i malati di Covid-19 in una delle regioni maggiormente colpite dall’epidemia.

Continua a leggere



Piazza Maggiore chiusa per la tradizionale benedizione alla Sacra Icona di San Luca, protettrice della città, e niente processioni, ma alla fine centinaia di persone si sono comunque accalcate a Bologna per la cerimonia dell’arcivescovo Zuppi. Una cerimonia con preghiere rivolte in particolare per le vittime e i malati di Covid-19 in una delle regioni maggiormente colpite dall’epidemia.

Continua a leggere

Continua a leggere