Bologna: bimba di 2 anni cade dalla finestra, polizia scopre serra di marijuana in casa



L’episodio fortunatamente si è concluso senza conseguenze gravi per la piccola, ricoverata con una prognosi di 15 giorni. Per la madre 41enne però è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Probabilmente nessuno avrebbe saputo nulla della produzione di marijuana se la bambina non si fosse fatta male cadendo.

