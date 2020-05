I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bologna, si denuda davanti a bambini e carabinieri: “Voglio purificarmi”



I fatti nel pomeriggio di ieri, 17 maggio, a Pieve di Cento: il 27enne ha detto di volersi purificare, per poi ripulire la sporcizia lasciata dagli altri frequentatori dello spazio verde. I carabinieri l’hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

