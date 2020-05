I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bonus baby sitter, beffa per le famiglie: slittano le domande, ecco da quando si può chiedere



Il bonus baby sitter è stato raddoppiato a 1.200 euro (2mila per operatori sanitari e forze dell’ordine) con il decreto Rilancio, ma le famiglie dovranno aspettare prima di poterlo richiedere. La piattaforma online dell’Inps per accedere alla domanda non è ancora stata aggiornata e per inoltrare la richiesta bisognerà aspettare probabilmente la prima settimana di giugno.

