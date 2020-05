I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bonus mobilità, fino a 500 euro per l’acquisto di bici e monopattini: come richiederlo



Per la fase due dell’emergenza Coronavirus il governo, attraverso il decreto Rilancio, ha introdotto un bonus mobilità per l’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini e servizi di mobilità condivisa: vale per il 60% della spesa effettuata e per un massimo di 500 euro. Vediamo a chi spetta questo buono e come richiederlo.

Continua a leggere



Per la fase due dell’emergenza Coronavirus il governo, attraverso il decreto Rilancio, ha introdotto un bonus mobilità per l’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini e servizi di mobilità condivisa: vale per il 60% della spesa effettuata e per un massimo di 500 euro. Vediamo a chi spetta questo buono e come richiederlo.

Continua a leggere

Continua a leggere