Bonus vacanze, per l’estate sconto fino a 500 euro a famiglia: a chi spetta e come funziona



Il decreto Rilancio introduce il bonus vacanze, un sostegno per le famiglie a reddito medio-basso da spendere nelle strutture turistico-ricettive italiane tra il primo luglio e il 31 dicembre 2020. Andiamo a vedere a chi spetta il buono fino a 500 euro, come richiederlo e come effettuare i pagamenti per usufruire del beneficio.

