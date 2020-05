I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Boss scarcerati, Santino Di Matteo: “Ho perso mio figlio Giuseppe, a cosa è servito?”



Sui provvedimenti che nelle ultime settimane hanno portato alla scarcerazione di numerosi detenuti per l’emergenza Coronavirus, si è espresso, in un’intervista a Fanpage.it, Santino Di Matteo, collaboratore di giustizia. “State scherzando? Io ho fatto una lotta, sono trent’anni che collaboro, ho perso mio figlio. Ora escono per ricominciare tutto da capo, a che cosa è servito?”.

Continua a leggere



Sui provvedimenti che nelle ultime settimane hanno portato alla scarcerazione di numerosi detenuti per l’emergenza Coronavirus, si è espresso, in un’intervista a Fanpage.it, Santino Di Matteo, collaboratore di giustizia. “State scherzando? Io ho fatto una lotta, sono trent’anni che collaboro, ho perso mio figlio. Ora escono per ricominciare tutto da capo, a che cosa è servito?”.

Continua a leggere

Continua a leggere