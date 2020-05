I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Braccianti dal Marocco all’Abruzzo in aereo: “Insostituibili, da noi non c’è chi sa lavorare”



Senza la manodopera specializzata proveniente in particolare dal Marocco, bloccata dal lockdowm, il distretto agricolo del Fucino è andato in forte difficoltà. Qui si coltivano patate, finocchi e spinaci e da almeno tre decenni i flussi di lavoratori stagionali dall’estero sono fondamentali per questo comparto produttivo. In tutto sono 250 i braccianti arrivati regolarmente a bordo di due aerei, con un “corridoio verde” organizzato per andare a lavorare nei campi della zona.

Continua a leggere



Senza la manodopera specializzata proveniente in particolare dal Marocco, bloccata dal lockdowm, il distretto agricolo del Fucino è andato in forte difficoltà. Qui si coltivano patate, finocchi e spinaci e da almeno tre decenni i flussi di lavoratori stagionali dall’estero sono fondamentali per questo comparto produttivo. In tutto sono 250 i braccianti arrivati regolarmente a bordo di due aerei, con un “corridoio verde” organizzato per andare a lavorare nei campi della zona.

Continua a leggere

Continua a leggere