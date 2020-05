I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brasile terzo paese al mondo per contagi da Coronavirus, l’OMS: “Sud America nuovo epicentro”



Più di 330mila contagi per il paese sud americano. Nelle ultime ore hanno avuto grande impatto le immagini del cimitero di San Paolo con file di fosse comuni destinate ai morti da coronavirus, oltre 21mila al momento. L’OMS critica il presidente Bolsonaro per il sostegno ai farmaci antimalarici per il trattamento: “Le evidenze non supportano l’uso diffuso di idrossiclorochina per il trattamento di COVID-19”.

Continua a leggere



Più di 330mila contagi per il paese sud americano. Nelle ultime ore hanno avuto grande impatto le immagini del cimitero di San Paolo con file di fosse comuni destinate ai morti da coronavirus, oltre 21mila al momento. L’OMS critica il presidente Bolsonaro per il sostegno ai farmaci antimalarici per il trattamento: “Le evidenze non supportano l’uso diffuso di idrossiclorochina per il trattamento di COVID-19”.

Continua a leggere

Continua a leggere