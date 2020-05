I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brian Austin Green divorzia da Megan Fox: “Ero scioccato”, lei frequenterebbe Machine Gun Kelly



È finita dopo 10 anni di matrimonio la relazione tra Brian Austin Green, il popolare David Silver di “Beverly Hills”, e Megan Fox. Ad annunciare la separazione è l’attore: “Ero scioccato, ma non posso essere arrabbiato con lei perché non ha chiesto lei di sentirsi in quel modo”. La decisione di lasciarsi arriva a qualche settimana dal momento in cui la diva era stata fotografata con il rapper Machine Gun Kelly. E le dichiarazioni dell’ex marito rafforzano le voci di un flirt.

