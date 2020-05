I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Briatore: “Tratto Nathan Falco come fosse un 60enne, ascolta le riunioni con i manager”



Flavio Briatore torna sulla maturità del piccolo Nathan Falco, nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci: “Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo”. Il ragazzino vive sereno tra casa del padre e quella della madre. “Sono a 300 metri una dall’altra” dice Briatore che non ha mai confermato il ritorno di fiamma con la ex.

