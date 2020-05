I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brindisi, cucciolo di volpe si smarrisce in paese, salvato dai vigili urbani



Il lupacchiotto vagava smarrito nel centro abitato di San Pietro Vernotico. Dopo una nottata passata da un veterinario del posto, in giornata sarà consegnato al WWF per rimetterlo nel suo habitat in quanto specie protetta. Un episodio analogo è avvenuto a Saluzzo, in provincia di Cuneo.

Continua a leggere



Il lupacchiotto vagava smarrito nel centro abitato di San Pietro Vernotico. Dopo una nottata passata da un veterinario del posto, in giornata sarà consegnato al WWF per rimetterlo nel suo habitat in quanto specie protetta. Un episodio analogo è avvenuto a Saluzzo, in provincia di Cuneo.

Continua a leggere

Continua a leggere