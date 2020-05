I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bussoleno, trovati in casa i cadaveri di due sorelle gemelle: uno era ridotto in scheletro



Una era a terra in cucina, l’altra in camera da letto ormai ridotta a uno scheletro. I carabinieri dovranno ora stabilire come le gemelle, che non risultano avere parenti stretti, sono morte.

Continua a leggere



Una era a terra in cucina, l’altra in camera da letto ormai ridotta a uno scheletro. I carabinieri dovranno ora stabilire come le gemelle, che non risultano avere parenti stretti, sono morte.

Continua a leggere

Continua a leggere