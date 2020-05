I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Carpi, padre e figlio trovati morti in una villetta



Tragedia in mattinata in una villetta di via Longhena a Carpi, nella provincia di Modena. All’interno dell’abitazione sono stati trovati i corpi senza vita di due uomini, padre 69enne e figlio di 37 anni. Sul posto si sono subito recati i carabinieri e gli uomini della scientifica insieme al 118.

