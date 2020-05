I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Catania, dimessa 97enne guarita di Covid-19. Il saluto dei sanitari: “Ciao nonnina”



Una giornata speciale per una signora di 97 anni dimessa dall’ospedale Cannizzaro di Catania perché guarita dal Covid-19. Era ricoverata da Pasqua per una rottura del femore. “Grazie a tutti voi – esprime con riconoscenza la signora 97enne agli operatori sanitari all’uscita del reparto – ma io non ho fatto niente”. Poi il saluto con il gesto della mano e l’ingresso nell’ambulanza.

