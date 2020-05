I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Catania, palazzina crollata, la rabbia delle 14 famiglie sfollate: “Le nostre vite interrotte”



È la rabbia delle 14 famiglie coinvolte al crollo di una palazzina nel centro storico di Catania, avvenuto il 14 Gennaio scorso in via Castromarino. Dopo 110 giorni non è cambiato nulla: “L’albergo non ci è stato rimborsato – racconta a fanpage.it Oriana, portavoce delle famiglie sfollate – siamo ancora ospiti da amici e parenti e non abbiamo nemmeno vestiti di ricambio propri perché il comune e la protezione civile ci hanno abbandonato totalmente”.

