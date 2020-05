I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Certificavano malattie inesistenti per far ottenere la pensione di invalidità: sei medici arrestati



Sei medici catanesi sono stati arrestati con le accuse, a vario titolo, di concorso di truffa, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale. In cambio di denaro permettevano a chi non ne aveva alcun diritto di percepire una pensione di invalidità o un’indennità di accompagnamento “aggiustando” le visite mediche.

