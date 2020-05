I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi è Daniele Santoianni, l’ex concorrente del Grande Fratello arrestato in un blitz di mafia



Daniele Santoianni è stato uno dei concorrenti della decima edizione del Grande Fratello. Ex broker finanziario, poi consulente per alcune aziende e infine Pr per le discoteche milanesi, aveva deciso di partecipare al reality di Canale 5, dopo il quale il suo nome è rimasto a galla per poco tempo. Il 39enne è coinvolto in un’inchiesta della Guardia di Finanza sui traffici delle famiglie mafiose dei Ferrante e dei Fontana, tra Palermo e Milano. Attualmente si trova ai domiciliari ed è accusato di essere un importante ingranaggio nelle operazioni di riciclaggio, fungendo da prestanome nella commercializzazione di cialde e capsule di caffè.

