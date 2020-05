I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi ha diritto all’ecobonus al 110%: tutte le agevolazioni per il risparmio energetico degli edifici



Nel decreto Rilancio c’è il superbonus al 110% per l’efficientamento energetico degli edifici, che permette di realizzare opere praticamente a costo zero. L’appello dell’Ance al governo: “L’agevolazione fiscale sarà calcolata sulle somme saldate dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, non possiamo perdere tempo con problemi interpretativi della normativa secondaria. Bisogna fare presto, o non si arriva a usufruire del bonus”.

Continua a leggere



Nel decreto Rilancio c’è il superbonus al 110% per l’efficientamento energetico degli edifici, che permette di realizzare opere praticamente a costo zero. L’appello dell’Ance al governo: “L’agevolazione fiscale sarà calcolata sulle somme saldate dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, non possiamo perdere tempo con problemi interpretativi della normativa secondaria. Bisogna fare presto, o non si arriva a usufruire del bonus”.

Continua a leggere

Continua a leggere