I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ecco le foto fatte di nascosto da Barbara D’Urso



La coppia nata al GF Vip si è ritrovata dopo 70 giorni di lontananza ma la reunion è stata contraddistinta dalle polemiche per il finto incontro a Live – Non è la D’Urso. Paolo e Clizia, in realtà, si erano rivisti già il giorno prima, per effettuare un servizio fotografico già concordato con il magazine Chi. Ecco le foto in questione e la replica della coppia allo “scandalo”.

Continua a leggere



La coppia nata al GF Vip si è ritrovata dopo 70 giorni di lontananza ma la reunion è stata contraddistinta dalle polemiche per il finto incontro a Live – Non è la D’Urso. Paolo e Clizia, in realtà, si erano rivisti già il giorno prima, per effettuare un servizio fotografico già concordato con il magazine Chi. Ecco le foto in questione e la replica della coppia allo “scandalo”.

Continua a leggere

Continua a leggere