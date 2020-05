I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Clizia Incorvaia: “Io e Paolo abbiamo una voglia matta di fare l’amore”



La distanza tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro inizia a farsi sentire e l’influencer siciliana non si nasconde, dichiarando apertamente in un’intervista che i due non vedono l’ora di incontrarsi. La coppia è stata divisa durante la permanenza nella casa del Grande Fratello e la lontananza anche adesso è una costante della loro storia, anche se questa condizione “non fa altro che aumentare il desiderio”, rivela la ex gieffina in una recente intervista.

Continua a leggere



La distanza tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro inizia a farsi sentire e l’influencer siciliana non si nasconde, dichiarando apertamente in un’intervista che i due non vedono l’ora di incontrarsi. La coppia è stata divisa durante la permanenza nella casa del Grande Fratello e la lontananza anche adesso è una costante della loro storia, anche se questa condizione “non fa altro che aumentare il desiderio”, rivela la ex gieffina in una recente intervista.

Continua a leggere

Continua a leggere