I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Collegno, fa un esperimento di scienze a casa: ustioni gravissime per un undicenne



Sono gravi le condizioni di un ragazzino di undici anni rimasto ustionato nella serata di giovedì nella sua casa in via Gobetti a Collegno, nel Torinese. Da una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino era impegnato in un esperimento scientifico quando è stato investito da una fiammata. A chiamare i soccorsi la madre, che poi si è sentita male.

Continua a leggere



Sono gravi le condizioni di un ragazzino di undici anni rimasto ustionato nella serata di giovedì nella sua casa in via Gobetti a Collegno, nel Torinese. Da una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino era impegnato in un esperimento scientifico quando è stato investito da una fiammata. A chiamare i soccorsi la madre, che poi si è sentita male.

Continua a leggere

Continua a leggere