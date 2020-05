Come andremo in vacanza e in spiaggia: 10 metri quadri per ombrellone, 1,5 metri tra ogni sdraio

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’estate degli italiani quest’anno sarà diversa dal solito: molte le nuove regole da rispettare sia nelle strutture ricettive come alberghi e agriturismi, che nelle spiagge. Negli stabilimenti balneari ogni ombrellone dovrà avere uno spazio di almeno 10 metri quadri, mentre tra ogni sdraio o lettino la distanza minima sarà di almeno un metro e mezzo. Regole stringenti anche per le spiagge libere.

