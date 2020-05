I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Come le imprese possono ottenere i rimborsi sui dispositivi di protezione individuale



Al via Impresa SIcura, il nuovo bando attivato da Invitalia per rimborsare le imprese che hanno dovuto comprare dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale per i propri dipendenti durante l’emergenza coronavirus. Per le richieste si parte l’11 maggio, sono 50 milioni di euro le risorse disponibili.

