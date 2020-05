I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Condannati per frode ex collaboratori di Vittorio Cecchi Gori: “Restituiranno 21 milioni di dollari”



Due ex collaboratori di Vittorio Cecchi Gori, Giovanni Nappi e Gabriel Israelovici, sono stati condannati per frode dalla corte fallimentare di San José in California. I due avrebbero infatti defraudato le due società americane del Gruppo (Cecchi Gori USA e Cecchi Gori Pictures), attualmente in liquidazione. Dovranno restituire alle stesse 21 milioni di dollari.

