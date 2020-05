I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Contrabbando di Cialis e sigarette dalla Libia su nave della marina militare, 5 arresti



Il carico di contrabbando che ha dato via all’inchiesta era stato trovato su nave Caprera che all’epoca svolgeva attività anche a Tripoli, in Libia, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro per il potenziamento del contrasto all’emigrazione clandestina verso l’Italia. Indagati 5 militari italiani e un libico.

