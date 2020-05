I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, bollettino del 3 maggio: 210.717 casi in Italia, 81.654 guariti e 28.884 morti



Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile in Italia sull’emergenza Coronavirus, i casi attualmente positivi nel nostro Paese sono 210.717. Rispetto a ieri i contagi in più sono 1.389. Le persone guarite in totale sono invece 81.654, cioè 1.740 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i decessi, in totale si registrano 28.710 morti dall’inizio dell’emergenza, 174 nelle ultime 24 ore.

