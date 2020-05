I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, bollettino del 7 maggio: 215.858 casi in Italia di cui 96.276 guariti e 29.958 morti



Il bollettino della Protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia di giovedì 7 maggio 2020. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a oggi, il numero dei casi positivi al Covid-19 è salito a 215.858 (1401 in più di ieri), di cui 96.276 guariti (3031 in più di ieri) e 29.958 morti (sono 274 in più di ieri). Effettuati 70.359 tamponi nelle ultime 24 ore.

