I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Sicilia, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza zero nuovi contagi nell’isola



Nessun nuovo contagio in Sicilia sabato 23 maggio: è la prima volta da quando è iniziata l’emergenza coronavirus. “Una buona notizia! Ma non perdiamo di tensione. Le regole sul distanziamento e la linee guida nelle attività commerciali sono fondamentali. Comunque: ancora una volta BRAVI AI SICILIANI!”, ha commentato sul suo profilo Facebook il governatore della Regione, Nello Musumeci.

Continua a leggere



Nessun nuovo contagio in Sicilia sabato 23 maggio: è la prima volta da quando è iniziata l’emergenza coronavirus. “Una buona notizia! Ma non perdiamo di tensione. Le regole sul distanziamento e la linee guida nelle attività commerciali sono fondamentali. Comunque: ancora una volta BRAVI AI SICILIANI!”, ha commentato sul suo profilo Facebook il governatore della Regione, Nello Musumeci.

Continua a leggere

Continua a leggere