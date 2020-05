I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, le news di oggi



Le ultime notizie in diretta sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 29 maggio. 3503 guariti, 70 morti e 593 nuovi contagi in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, oltre 5,6 milioni i casi nel mondo. Si attende dal Governo la conferma sugli spostamenti tra regioni a partire da lunedì 3 giugno.

Continua a leggere



Le ultime notizie in diretta sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 29 maggio. 3503 guariti, 70 morti e 593 nuovi contagi in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, oltre 5,6 milioni i casi nel mondo. Si attende dal Governo la conferma sugli spostamenti tra regioni a partire da lunedì 3 giugno.

Continua a leggere

Continua a leggere