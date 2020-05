I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 10 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di domenica 10 maggio. Superati i 100mila guariti in Italia, i contagi totali sono 218.268 con 30.985 morti. Da lunedì in Puglia, Liguria e provincia di Bolzano riaprono parrucchieri e centri estetici. Tra le misure previste dal Decreto Rilancio di maggio la proroga di bonus autonomi e bonus baby sitter, a cui si aggiungono nuovi bonus per vacanze e acquisto di bici e monopattini.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di domenica 10 maggio. Superati i 100mila guariti in Italia, i contagi totali sono 218.268 con 30.985 morti. Da lunedì in Puglia, Liguria e provincia di Bolzano riaprono parrucchieri e centri estetici. Tra le misure previste dal Decreto Rilancio di maggio la proroga di bonus autonomi e bonus baby sitter, a cui si aggiungono nuovi bonus per vacanze e acquisto di bici e monopattini.

Continua a leggere

Continua a leggere