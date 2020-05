I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 11 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di lunedì 11 maggio. 209.070 i contagi da Coronavirus in Italia, 802 nuovi casi: mai così pochi da oltre due mesi; oggi in Liguria, Puglia e provincia di Bolzano riaprono parrucchieri e centri estetici. In programma oggi il tavolo di confronto tra Governo e Regioni in vista delle riaperture previste il 18 maggio.

