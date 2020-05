I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 14 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di giovedì 14 maggio. Sono 222.104 i contagi in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile. Oltre 4 milioni i contagi nel mondo stando ai dati della John Hopkins University. Si è tenuto ieri sera il Consiglio dei Ministri per il decreto rilancio di maggio. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio, il provvedimento per sostenere l’economia italiana nella crisi provocata dalla pandemia di covid-19. Le misure contenute nel dl riguardano le famiglie, le imprese e i cittadini e prevedono bonus, incentivi, tagli delle bollette e sussidi come il reddito di emergenza.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di giovedì 14 maggio. Sono 222.104 i contagi in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile. Oltre 4 milioni i contagi nel mondo stando ai dati della John Hopkins University. Si è tenuto ieri sera il Consiglio dei Ministri per il decreto rilancio di maggio. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio, il provvedimento per sostenere l’economia italiana nella crisi provocata dalla pandemia di covid-19. Le misure contenute nel dl riguardano le famiglie, le imprese e i cittadini e prevedono bonus, incentivi, tagli delle bollette e sussidi come il reddito di emergenza.

Continua a leggere

Continua a leggere