Coronavirus ultime notizie 18 maggio, oggi riapre l’Italia



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di lunedì 18 maggio. Inizia oggi la nuova Fase 2:, Conte ha firmato il nuovo dcpm per le aperture: riaprono negozi, bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. In Italia sono 225.435 i contagi da Coronavirus in Italia, di cui 31.908 morti e 125.176 guariti. Oltre 4,5 milioni i casi di Coronavirus nel mondo.

