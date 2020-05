I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 2 maggio, il nuovo decreto: reddito d’emergenza e 1000 euro di bonus



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di venerdì 2 maggio. 207.428 i casi da Coronavirus in Italia, con 269 decessi nelle ultime 24 ore. Si va verso la fase 2 che partirà lunedì 4 maggio, con le regole previste dal dpcm del premier Conte e le ordinanze regionali firmate dai Governatori. L’esecutivo è al lavoro sul nuovo decreto con le misure economiche per famiglie, imprese e lavoratori: fino a 1000 euro di bonus, reddito di emergenza e cassa integrazione prolungata. Il Commissario Arcuri: “Al via secondo tempo di una lunga partita”. Trump dagli Usa annuncia: “Via libera all’uso del remdesivir per la cura”.

