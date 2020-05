I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie 24 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 24 maggio. 229.327 i contagi da Covid-19 in Italia, in aumento di 669 casi positivi. Da domani riaprono le palestre, il commissario Arcuri ha confermato che le mascherine saranno disponibili dai tabaccai a 50 centesimi. Superati i 5 milioni di contagi nel mondo, Brasile secondo Paese al mondo per casi Covid-19 dopo gli USA.

