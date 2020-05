I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie 25 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 25 maggio. 229.858 i contagi in Italia, solo 50 decessi nella giornata di ieri. Oggi riaprono palestre, piscine e scuole guida, si valuta la data del 13 o del 20 giugno per la ripresa della Serie A. Oltre 5,3 milioni di contagi nel mondo, continua la tensione tra Washington e Pechino.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 25 maggio. 229.858 i contagi in Italia, solo 50 decessi nella giornata di ieri. Oggi riaprono palestre, piscine e scuole guida, si valuta la data del 13 o del 20 giugno per la ripresa della Serie A. Oltre 5,3 milioni di contagi nel mondo, continua la tensione tra Washington e Pechino.

Continua a leggere

Continua a leggere