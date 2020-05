I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie 26 maggio: scontro nel governo sugli assistenti civici



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 26 maggio. 230.158 i casi da Coronavirus Covid-19 in Italia, salgono a 32.877 i morti. Polemica sui 60mila assistenti civici volontari per far rispettare le regole della Fase 2. Palazzo Chigi ha dato l’ok assicurando che non avranno compiti di polizia. Incognita sugli spostamenti tra Regioni dal 3 giugno. Oltre 5,3 milioni di casi di Coronavirus nel mondo, a Wuhan 6,5 milioni di tamponi in 10 giorni.

