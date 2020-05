I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie 28 maggio: Serie A, oggi vertice decisivo per la ripresa del campionato



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 28 maggio. Sono 231.139 i contagi da Coronavirus in Italia, oltre 5,5 milioni i casi nel mondo secondo i dati della John Hopkins University. Negli Stati Uniti superati i 100mila decessi per Covid, in Brasile oltre 25mila. Il Governo attende i dati sui contagi di oggi per valutare la possibilità di spostarsi tra Regioni a partire dal 3 giugno. Serie A, oggi il vertice decisivo per la ripresa del campionato.

