Coronavirus ultime notizie 5 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di martedì 5 maggio. 211.938 i casi totali di Coronavirus in Italia, con 195 nuovi morti nella giornata di ieri. La Fase 2 si è aperta all’insegna del ritorno al lavoro di circa 4 milioni di lavoratori; è cambiato il modulo di autocertificazioni per spostamenti e visite ai congiunti.

