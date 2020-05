I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 6 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di mercoledì 6 maggio. 213.013 i casi totali di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.075 contagi nelle ultime 24 ore. La Fase 2 procede tra maggiore libertà negli spostamenti, nuova autocertificazione e ipotesi di aperture anticipate, come nel caso di parrucchieri e centri estetici.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di mercoledì 6 maggio. 213.013 i casi totali di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.075 contagi nelle ultime 24 ore. La Fase 2 procede tra maggiore libertà negli spostamenti, nuova autocertificazione e ipotesi di aperture anticipate, come nel caso di parrucchieri e centri estetici.

Continua a leggere

Continua a leggere