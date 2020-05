I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 9 maggio



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di sabato 9 maggio. 217.185 i contagi da Coronavirus in Italia; superati i 30mila morti. Inizia oggi il primo weekend della Fase 2: nella giornata di ieri il Governo ha dato via libera ad aperture differenziate per Regioni a partire dal 18 maggio.

