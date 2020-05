I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cos’è accaduto al trono di Sara Shaimi a Uomini e Donne? Nastasi: “Ho investito tempo e denaro”



Che cosa è accaduto al trono di Sara Shaimi a Uomini e Donne? Giuseppe Nastasi, uno dei corteggiatori dell’assistente di volo, affida a Instagram un lungo sfogo in cui sembra fare riferimento all’interruzione del suo percorso in studio: “Ci ho messo anima e corpo in questo percorso e quando uno non ha notizie di nessuno, gli girano un po’ le palle perché ho investito tempo, denaro e sentimenti”. Sara concluderà il suo trono con una scelta?

