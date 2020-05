I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Crisanti: “L’impatto della fase 2? Lo conosceremo fra 8 giorni”



Per Andrea Crisanti, consulente scientifico della Regione Veneto, il “campanello d’allarme” di un’eventuale ripartenza dei contagi “ha una latenza di otto giorni, è come se le rubassero in casa e la sirena le suonasse dopo 8 giorni”, ha spiegato. Richeldi, pneumologo del Gemelli: “Per capire se i comportamenti di questi ultimi tre giorni, con l’avvio della fase 2, porteranno ai risultati sperati dobbiamo aspettare un paio di settimane”.

