Cristiano Malgioglio con la visiera alla prima uscita dopo 3 mesi: “Sono terrorizzato”



La star televisiva mostra il look decisamente estremo adottato per sicurezza contro la pandemia, alla prima uscita per le strade di Milano dopo tre mesi di quarantena. La visiera integrale ha suscitato ironia, ma Malgioglio ne ha approfittato per un appello: “Tutto deve ritornare come prima. Se stiamo attenti alle regole ci riusciremo”.

