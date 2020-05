I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Critiche a Flavio Zerella e Nunzia Sansone, lui: “Sui social tutti santi, la vita reale è un’altra”



Dopo la paparazzata che ha ufficializzato la loro storia, Nunzia Sansone e Flavio Zerella postano le prime dichiarazioni. Lei ha pubblicato una romantica dedica al fidanzato, mentre lui ha replicato alle critiche ricevute: “Passare sempre per il cattivo non va bene”. Ricordiamo che entrambi hanno partecipato a Temptation Island , con i rispettivi ex.

Continua a leggere



Dopo la paparazzata che ha ufficializzato la loro storia, Nunzia Sansone e Flavio Zerella postano le prime dichiarazioni. Lei ha pubblicato una romantica dedica al fidanzato, mentre lui ha replicato alle critiche ricevute: “Passare sempre per il cattivo non va bene”. Ricordiamo che entrambi hanno partecipato a Temptation Island , con i rispettivi ex.

Continua a leggere

Continua a leggere