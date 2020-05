I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Critiche a Serena Enardu, attiva su Instagram dopo la rottura con Pago: “Devo lavorare”



Serena Enardu replica a tono agli hater che l’hanno bersagliata per avere continuato a lavorare, utilizzando il suo profilo Instagram, nonostante la rottura con Pago. “Devo continuare a lavorare per portare avanti la mia casa e crescere mio figlio” ha risposto lei “Se non vi sta bene, togliete il segui”.

