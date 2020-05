I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cuneo, uccisa a colpi di pistola nel parcheggio del supermercato: chi è il militare fermato



Francesco Borgheresi, 42 anni, è stato fermato per l’omicidio di una donna rumena. Il delitto è avvenuto all’interno di un’auto, nel parcheggio di un supermercato in Piemonte. Fino all’età di 20 anni è vissuto nella comunità ‘Il Forteto’ di Vicchio, al centro di processi per violenze sessuali e maltrattamenti.

Continua a leggere



Francesco Borgheresi, 42 anni, è stato fermato per l’omicidio di una donna rumena. Il delitto è avvenuto all’interno di un’auto, nel parcheggio di un supermercato in Piemonte. Fino all’età di 20 anni è vissuto nella comunità ‘Il Forteto’ di Vicchio, al centro di processi per violenze sessuali e maltrattamenti.

Continua a leggere

Continua a leggere