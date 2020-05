I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Da settembre stop a mascherine cinesi in vendita in Italia”, l’annuncio di Arcuri



Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha spiegato che con la conversione delle imprese italiane e la produzione in Italia di macchine per realizzare questi dispositivi, “alla fine del mese di settembre noi non dipenderemo più dall’importazione dei dispositivi da altri luoghi del mondo”.

