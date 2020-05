I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dal 18 maggio riprendono le messe: le regole in chiesa, dal segno della pace alla comunione



Dal 18 maggio ripartiranno le messe, con regole stringenti per i celebranti e per i fedeli. Molte chiese, inoltre, stanno predisponendo dei prontuari da applicare prima, durante e dopo le messe. Per esempio non ci si potrà scambiare il segno della pace, mentre la comunione e le confessioni saranno ammesse ma solo a determinate condizioni.

Continua a leggere



Dal 18 maggio ripartiranno le messe, con regole stringenti per i celebranti e per i fedeli. Molte chiese, inoltre, stanno predisponendo dei prontuari da applicare prima, durante e dopo le messe. Per esempio non ci si potrà scambiare il segno della pace, mentre la comunione e le confessioni saranno ammesse ma solo a determinate condizioni.

Continua a leggere

Continua a leggere